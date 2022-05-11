Enflasyon tahminleri tutmayan Nebati, çareyi destek istemekte buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran daha yüksek.

Ancak iktidar enflasyonla ilgili şu ana kadar herhangi bir önlem almış değil. Ekonomi yönetiminin enflasyonla ilgili tahminleri de tutmuyor.

Nebati, 14 Ocak’ta ABD’li haber ajansı Bloomberg’e verdiği röportajda enflasyonun ocakta pik yapıp ardından düşüşe geçeceğini söylemişti. Ancak bu tarihten itibaren Nebati nisan, mayıs, yaz ayları ve yıl sonunu işaret eden yeni tahminler yapsa da ‘hesap tutmuyor’.

Dolar/TL’nin 15 barajını aşmasıyla bir öngörüsü daha tutmayan Nebati ‘enflasyonla mücadelede birlikten berekete’ programı çerçevesinde İstanbul’da sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakanlığın açıklamasına göre Nebati gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle görüşecek.

Toplantıda son dönemdeki fiyat hareketleri değerlendirilecek. Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili çalışmaları neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

Bloomberg HT’ye göre piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Nebati’nin enflasyonla mücadele konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.