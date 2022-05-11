Eskişehir’de valiliğin etkinlik yasağına dava

Eskişehir Halkevi, valiliğin 9 Mayıs’ta 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle idare mahkemesinde dava açtı.

Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

12-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan müzik festivali Anadolu Fest de bu kapsama giriyordu. Karara festivale katılan sanatçılar dahil birçok kişi tepki göstermişti.

ANKA’nın aktardığına göre dava dilekçesini vermeden önce basına konuşan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve kadın sekreteri avukat Pınar Çelik Arpacı şunları söyledi: “Bir kent bir gece vakti, tek bir adamın keyfi bir şekilde vermiş olduğu yasaklama kararıyla yönetilemez. Eskişehir Valiliği’nden daha büyüktür Eskişehir halkı. Bunu göstermek için de biz burada birçok kurumla gelip dava açmak için başvuru yaptık. Sadece dava açarak da hakkımızı aramayacağız. Sesimizi çıkartmak için sokaklarda olacağız. Bu yasaklama kararını tanımayacağız, tanımıyoruz.”