İçişleri’nden Özdağ hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 4 Mayıs’ta, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile eski MHP’li vekil Sinan Oğan ve kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını söylemişti.

Çataklı, bu üç ismi ‘yalan yaymakla‘ ve ‘yabancı düşmanlığıyla‘ suçlamıştı.

AA’nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara başsavcılığına ulaştı.

Özdağ’ın sosyal medya hesabındaki açıklamalarının yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, ‘sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı’ yazıldı.

Ümit Özdağ’ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, şunlar dendi: “Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır.”

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talep edildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Özdağ’a ağır laflar etmişti. Özdağ ise bakanlık binasına gideceğini duyurarak, Soylu’nun karşısına çıkmasını istemiş, “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle” demişti.

Özdağ ve beraberindeki partililer 6 Mayıs’ta Meclis’in Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı’na yürümek istemiş, polis tarafından engellenmişti. Özdağ, Meclis önündeki konuşmasında Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırmıştı.

Gerilim devam ederken, Soylu’ya MHP’den destek gelmişti. Partinin genel başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’daki açıklamalarıyla Özdağ’ı hedef alırken, Soylu’ya desteğini duyurmuştu.

Özdağ’ın ‘saat 11:00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapmasını vaka-ı adiyeden bir olay’ gibi görülemeyeceğini belirten Bahçeli, yaşananları ‘kumpas ve beyhude bir çırpınış’ olarak nitelendirmişti. Özdağ’ın Soylu’yu ‘terör örgütlerinin ağzıyla’ hedef tahtasına koyduğunu savunmuştu.

Özdağ toz konduramamıştı

Halk TV’de katıldığı programda Özdağ ise Bahçeli’yle babasının tanışıklığına vurgu yaparak kendisini hedef almadığını söylemişti. MHP’de aldığı görevlere değinen ve Bahçeli’nin genel başkanlık konuşmasını hazırladığını belirten Özdağ, lafı Soylu’ya şöyle getirmişti: “Soylu, Bahçeli’nin kanatları arası bir sarı civciv gibi saklanmıştır.”

Bahçeli tekrar hedef almıştı

Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında Özdağ’ın Soylu’yu ‘düello’ya davet etmesini ‘utanç verici bir alçalma hali’ olarak niteleyip şunları söylemişti: “İçişleri bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler.”

Eski MHP’li Özdağ, kendisine ağzına geleni söyleyen Bahçeli’yi ‘Türk milliyetçilerine havale etmekle’ yetinmişti.