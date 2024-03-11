Başsavcılıktan CHP’ye ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine soruşturma açıldı.

Ruh sağlığı bozukluğunda ikinciyiz

Yeni bir ankete göre dünyada ruh sağlığı bozukluğu artıyor. Türkiye bozukluk listesinde ikinci sırada.

Avrupa’nın iklim raporunda ‘felaket’ uyarısı

Avrupa’da hazırlanan iklim raporuna göre acil adımlar atılmadığı takdirde felaketin kapıda olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan TFF yönetimine istifa çağrısı: Fenerbahçe’den yanıt

Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini istifaya çağırdı.

Tesla İzmir’de mağaza açıyor

İstanbul ve Ankara’da mağazaları olan Tesla, İzmir için de kolları sıvadı.

TÜİK’e göre işsizlik arttı

Türkiye’de işsizlik oranı, Ocak 2024’te bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 9,1’e çıktı.

Mehmet Şimşek’e göre dövizdeki dalgalanma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmeli” dedi.

Berkin Elvan’sız 10 yıl: ‘Acımız da öfkemiz de büyüyor’

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Murat Kurum’a ‘Gazze sorusu’ sorulmasına izin vermedi

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, konuk ettiği Murat Kurum’a seyircilerin Gazze sorusu sormasına müsade etmedi.

Mansur Yavaş, ‘HPV aşı uygulaması’ vadetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara HPV aşı uygulaması başlatacaklarını vadetti.

Sinan Ateş’in babası hayatını kaybetti

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Bitcoin 72 bin doları da geçti

En yaygın kripto para birimi Bitcoin şu an 72 bin 130 dolar seviyesinde ilerliyor.

Yeni Zelanda’da 100’e yakın okyanus canlısı türü keşfedildi

Yeni Zelanda’da bilim insanları, ülkenin Güney Adası açıklarında bulunan Bounty Çukuru’nda yapılan keşif gezisi sonucunda ‘yeni veya yeni olduğu düşünülen’ 100’e yakın okyanus canlısı türü tespit etti.