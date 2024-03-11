Avrupa’da hazırlanan iklim raporuna göre acil adımlar atılmadığı takdirde felaketin kapıda olduğu vurgulandı.

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Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) hazırladığı Avrupa İklim Riski Değerlendirmesi Raporu, kıtanın son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin daha fazla hissetmeye başladığı kaydedildi.

Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre artan iklim risklerine rağmen hazırlık yok.

EEA, Avrupa kıtasının karşı karşıya olduğu iklim risklerine ilişkin türünün ilk örneği olan raporunda, bölge için 36 büyük iklim riskini beş başlık altında topladı.

Bunların ekosistem, gıda, sağlık, altyapı, ekonomi ve finans olduğu kaydedildi.

Avrupa’nın güneyinin en fazla risk altında olduğuna işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Güney Avrupa, yaz aylarında başlayan orman yangınları, aşırı sıcak havanın ve su kıtlığının tarımsal üretimi, açık havada çalışmayı ve insan sağlığını etkilemesi nedeniyle kıtanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla risk altında.”

Rapora göre Avrupa’nın deniz kenarındaki alçak kıyı bölgeleriyse sel, erozyon ve tuzlu su sızması tehditleriyle karşı karşıya.

Acil eylem çağrısı

Mevcut risklerin kritik seviyeye ulaştığı, acil ve kararlı eylemlere geçilmediği takdirde felaket senaryolarıyla karşılaşılabileceği vurgulandı.

Avrupa’daki yaşam koşullarının en iyimser küresel ısınma senaryosu düşünüldüğünde bile son yıllarda etkili olan aşırı sıcak hava, kuraklık, kontrol altına alınamayan yangınlar ve sel felaketleri hesaba katıldığında daha fazla kötüleşeceği belirtildi.

Raporda, Avrupa’da iklimle ilgili 36 riskten 21’inin daha acil eylem gerektirdiği, sekizinin ise ‘özellikle acil’ olduğunun altı çizildi.