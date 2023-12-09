İklim değişikliği performans endeksi: Türkiye son sıralarda

Türkiye, iklim değişikliği performans endeksinde bir önceki yıla göre dokuz sıra gerileyerek 63 ülke içinde 56’ncı sırada yer aldı. Bu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede ‘çok düşük performans’ gösterdiği anlamına geliyor.

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Sivil toplum kuruluşları Germanwatch, Yeni İklim Enstitüsü ve İklim Eylem Ağı (CAN) tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Performans Endeksi, her yıl güncellenerek BM iklim zirvesi sırasında açıklanıyor.

Raporda dünyadaki sera gazının yüzde 90’ından sorumlu olan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 63 ülkenin iklim performansı, sera gazı emisyonları, enerji tüketimi, yenilenebilir enerjinin kullanımı ve iklim politikası kategorilerinde değerlendiriliyor.

DW Türkçe’nin rapordan aktardığına göre dünyanın önde gelen bütün ekonomileri artık rüzgar, güneş ve sudan elde edilen enerjiye yatırım yapıyor. Ancak karbondioksit emisyonunun hızlı bir şekilde azaltılması ve fosil yakıtların yerini alması için yenilenebilir enerji kaynaklarının katlanarak büyümesi gerekiyor.

Türkiye geriledi

2023 yılı İklim Değişikliği Performans Endeksi’nde 47’nci sırada bulunan Türkiye, bu yıl dokuz sıra gerileyerek 56’ncı sıraya düştü. Bu şekilde Türkiye, ‘çok düşük performans’ gösteren ülkeler arasında sınıflandırıldı.

Türkiye, yenilenebilir enerji kategorisinde ‘orta’, sera gazı emisyonları ve enerji kullanımı kategorilerinde ‘düşük’ ve iklim politikası kategorisindeyse ‘çok düşük’ derece aldı.

Raporda, Türkiye’nin 2038’e kadar sera gazı emisyonlarını artırmayı planladığı ve 2053’e kadar da net sıfır emisyon hedeflediği hatırlatıldı.

Uzmanlar, Türkiye’nin Nisan 2023’te açıkladığı Güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nın da net sıfır emisyon ve küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlanması hedefiyle uyuşmadığına dikkat çekti.

Raporda, Türkiye’nin fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye bağımlı olduğu da hatırlatıldı. CCPI uzmanları, Türkiye’ye fosil yakıt arama ve çıkarma faaliyetlerine son verilmesi ve kömürlü termik santrallerin kapatılması çağrısında bulundu.