İklim değişikliği: Amazon’da 140’tan fazla yunus öldü

Amazon ormanlarının bir parçası olan Tefe Gölü’nde 140’tan fazla yunus kuraklık nedeniyle öldü.

Fotoğraf: Andre Zumak / BBC

BBC’nin haberine göre Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon’da 13 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Yetkililer ölen yunus sayısının artacağı görüşünde.

Hükümet yunus ölümlerinden sonra harekete geçti ve tehlike altındaki hayvanların kurtarılması için acil operasyon başlattı.

Balıklar boğuluyor

Brezilya Çevre Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “Tarihi kuraklığın ve yüksek sıcaklığın nehirlerde balık ve memelilerin ölümüne neden olduğu yönünde işaretler var.”

Bakanlık su sıcaklığını günlük olarak takip ettiğini de belirtti: “39 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda oksijen azalıyor. Bu durum balıkların boğulmasına neden oluyor.”

İki tür ölen yunuslar var; Haliç yunusu (Sotalia fluviatilis) ve Amazon nehir yunusu (Inia geoffrensis). İki tür de Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede yer alıyor.

Çevre koruma örgütü Mamiraua Institute adına konuşan Ayan Fleischman şöyle dedi: “Durum ciddi. Ölü yunus sayısı oldukça fazla. Bölge sakinleri daha önce böyle bir şey görmediklerini söylüyor.”

Birçoğu pembe renkte olan Amazon nehir yunusları, yalnızca Güney Amerika’daki nehirlerde bulunan nadir bir tür.