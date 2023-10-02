İklim değişikliği etkisi: Britanya’da son 139 yılın en sıcak eylül ayı

Britanya’da iklim değişikliğinin etkisiyle ‘1884’ten bu yana en sıcak eylül ayı’nın kaydedildiği bildirildi.

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AA’nın Britanya Meteoroloji Kurumu’nun (Met Office) istatistiklerinden aktardığına göre, ülkede kayıtların başladığı 1884’ten bu yana en sıcak eylül ayı yaşandı.

İngiltere’de bu eylülde kaydedilen 16,7 derece, Eylül 2006’da 16,5 derece olarak kaydedilen bir önceki rekoru geride bıraktı. Galler’de eylülde kaydedilen 15,6 dereceyse Eylül 2006’daki 15,2 dereceyi geride bıraktı.

Kuzey İrlanda’da kaydedilen 14,2 derece ortalama sıcaklık da bölgede bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek değer oldu.

İskoçya’da 12,8 derece olan ortalama sıcaklıkla, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü eylül ayını yaşandı. Eylül ayı ortalama sıcaklık dikkate alındığında, bölgede 2021 ve 2006 yılları daha sıcak geçmişti.

‘İnsan kaynaklı’

Met Office’ten yapılan açıklamada, eylül ayı ortalama sıcaklığının bu yıl görüldüğü gibi 15,2 derece olmasının, ‘insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansız’ olduğu vurgulandı.

Met Office’ten kıdemli bilim insanı Jennifer Pirret, “Eylül 2023’te kaydedilen sıcaklık, büyük ölçüde iklim değişikliğinden etkilendi ve çalışmalarımız, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının olmadığı bir iklimde bu rakamın pratikte nasıl imkansız olacağını gösteriyor” ifadesini kullandı.

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Bu arada Britanya’da geçen yıl hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 4 bin 507 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.