İstanbul ve Ankara’da mağazaları olan Tesla, İzmir için de kolları sıvadı.

Fotoğraf: Tesla

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023’te Türkiye’ye açılarak satışlara başlamıştı.

En çok satanlar listesinde öne çıkan markanın şu anda İstanbul ve Ankara‘da mağazaları bulunuyor. Shiftdelete’nin aktardığına göre İzmir’de de bir Tesla mağazası açılacak.

Firma, İzmir için yeni pozisyonlar açtı. Buna göre şirket servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor.

Mağazanın ne zaman açılacağıysa henüz belli değil.