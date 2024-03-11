Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara HPV aşı uygulaması başlatacaklarını vadetti.

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Yavaş, Atatürk Spor Salonu’nda 2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni’nde, seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

ABB Başkanı Yavaş, HPV aşısıyla ilgili şöyle konuştu: “En önemli konulardan biri de kadınlarımızın sağlığı. Biz biliyorsunuz ilkleriyle ünlü bir belediyeyiz. Yine Türkiye’de bir ilke imza atacağız. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız.”