Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Rakel Dink, Gülsüm Elvan ve Emel Korkmaz. Fotoğraf: Elif Ilgaz / X

Ailesi ve dostları her yıl olduğu gibi bu yıl da Berkin’i Şişli Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında törenle andı.

Evrensel’in haberine göre anmada konuşan Berkin’in babası Sami Elvan, bu 10 sene boyunca kendileriyle beraber mücadele eden herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Sizden aldığımız güçle buraya kadar geldik. Ülkemizde adaletin ‘a’sının kalmadığını görüyoruz. Hukukun adaletin bir kişinin dudakları arasında olduğunu ve her yere hüküm saldığını görebiliyoruz. Bugün bizim yaşadığımız adaletsizliği onların, çocuklarının yaşamasını diliyorum. Bu adalete ne kadar ihtiyaç olduğunu herkesin görmesini bekliyorum.”

Anne Gülsüm Elvan da “10 senedir adalet dedik olmadı. Sadece bunu söylüyorum. Katillere sesleniyorum: Çocuklarını öperken bizi düşünsünler” dedi.

Anmada Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de 19 yaşındayken dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz da söz aldı.

“10 yıldır, biz 11 yıldır hep mücadele ediyoruz. Adaletin gelmesi için savaş verdik ama adaleti sağlayamadık. Çocuklarımız toprak altında, katiller sokakta. Acımızla beraber öfkemiz de büyüyor. Çok canımız yanıyor. İnşallah bir gün adalet yerini bulacak.”