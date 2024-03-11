Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmeli” dedi.

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Şimşek, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından İngilizce paylaşım yapan Şimşek, döviz piyasasındaki dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi.

The upgrade from Fitch, raising Türkiye's long-term foreign currency debt rating to B+ from B and the outlook to positive from neutral, reflects the strength of Türkiye’s sound economic policies.



We are committed to maintaining sound policies and implementing structural reforms.… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 11, 2024

Şimşek şunları kaydetti:

*Fitch’in Türkiye’nin uzun vadeli döviz borç notunu B’den B+’ya, görünümü nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye’nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

*Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor. İç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH’nın yüzde 3’ünün çok altına inme yolunda. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim sürecek. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH’nın %3’ünün altına düşürmeye kararlıyız.

‘Fiyat istikrarı zaman alacak’

*Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemli. Yerel seçimlerin ardından Türkiye’nin, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.

*Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmeli. Merkez Bankası, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığında. Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz.