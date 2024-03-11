Yeni bir ankete göre dünyada ruh sağlığı bozukluğu artıyor. Türkiye bozukluk listesinde ikinci sırada.

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Anket, Alman sigorta şirketi AXA tarafından hazırlandı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanların yaklaşık yüzde 31’i halihazırda ruhsal bir hastalıktan muzdarip. Bu oran, Çin ve Tayland’da da hemen hemen aynı seviyede.

ABD’deyse yüzde 40’a varan bir kesim depresyon, anksiyete bozukluğu ya da yeme bozukluğu gibi ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor.

Türkiye, yüzde 38’le listede ikinci sırada yer alıyor.

Gençlerde daha yaygın

Ruh sağlığı, aynı zamanda nesiller arası bir sorun gibi görünüyor: 18 ila 34 yaş arasındaki gençlerin psikiyatrik sorunlardan muzdarip olma olasılığı hayli yüksek.

Bu durum özellikle İrlanda, Türkiye ve ABD’de 18-24 yaş arası gençler için geçerli. Ancak ABD ve Türkiye 25-34 yaş grubundakilerin durumu daha da endişe verici.

Rapora göre, 18-24 yaş arası tüm katılımcıların yüzde 43’ü ruhsal bir hastalığı olduğunu belirtiyor.

En sık dile getirilen hastalıklarsa depresyon, fobiler veya travma sonrası stres bozukluğu gibi anksiyete bozuklukları.

Daha yaşlı anket katılımcılarında ruhsal hastalıklar daha az yaygın.

65 ila 75 yaş arasındakilerin sadece yüzde 14’ü depresyon, anksiyete bozuklukları ve benzer ruhsal rahatsızlıklardan şikayetçi