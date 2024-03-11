Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini istifaya çağırdı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında ağırladığı Pendikspor’u 4-1 yenmişti.

Galatasaray, “Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın” başlıklı açıklamada, hakem Kadir Sağlam’ın kararları, TFF ve kurullarının nasıl bir yol izleyeceği, yayıncı kuruluş ve maçı anlatan spikerin davranışı gibi konulara dikkat çekti.

Müsabaka hakemi Kadir Sağlam’ın tehdit edildiği, VAR hakemi Alper Çetin’in yetkisi olmamasına rağmen penaltı kararı verdiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonunun kaçamayacağı görevidir.

Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat’taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır.”

Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın! pic.twitter.com/XdhhWdbLT4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 11, 2024

Fenerbahçe’den yanıt

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında sarı lacivertlilerden yanıt gecikmedi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle:

“PARADOKS: ‘Görünüşte’ doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK:

3 Mart 2024:

Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin yabancı hakem isteğine yanıt: ‘Türk hakemlerine güveniyoruz!’

14 Aralık 2023:

Soru: ‘TFF’den memnun musunuz?’

Dursun Özbek: ‘Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik.’“