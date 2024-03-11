Türkiye’de işsizlik oranı, Ocak 2024’te bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 9,1’e çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024’e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Ocak 2024’te bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranıysa 0,2 puan artışla yüzde 9,1’e çıktı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7’yken kadınlarda yüzde 11,7.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Ocak 2024’te bir önceki aya kıyasla 160 bin kişi azalarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 49 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 32,4.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2024’te bir önceki aya göre 0,4 saat azalışla 43,3 saat oldu.