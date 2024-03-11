Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, konuk ettiği Murat Kurum’a seyircilerin Gazze sorusu sormasına müsade etmedi.

Görsel: Habertürk

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Murat Kurum, dün akşam Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir Ne Değildir’ programına katıldı.

Programın sonlarına doğru seyircilerden biri Kurum’a ‘İdolünüz kim diye’ sordu. Ersoy bu soruyu cevaplatmadı ve şunları dedi: “Sen soruyu sorarken ben bile biliyorum cevabını. Çanak soru sorana sorusunu sordurtmam. Güzel soru sorun ya.”

Hemen ardından başka bir seyirci de Kurum’a Gazze’yle ilgili soru sormak istedi.

Seyirci “Başkanım şimdi Filistin için, Gazze için seçimi kazandığınızda ne gibi” dediği an sözü kesildi ve Ersoy’sa seyircinin sorusunu tamamlayamadan ‘Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen’ dedi.

Bu olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Ersoy, Twitter hesabından videolu bir açıklama yayınladı.

Ersoy bunun siyasi bir program olmadığını, program öncesinde seyircilere siyasi soru sorulmaması gerektiği söylendiği, bu programın ve daha önceki programlarda da siyasi sorulara izin verilmediğini ve Kurum’un CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği kısımlara bile izin vermediğini söyledi.

Murat Kurum yayınında Gazze sorusunu neden böldüm anlatayım arkadaşlar: 👉🏼 https://t.co/sXuJYLIZgy — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) March 10, 2024

Yayından sonra Murat Kurum, sorusu engellenen gencin sorusunu cevapladığını Twitter hesabından paylaştı.