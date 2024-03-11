AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Murat Kurum, vakti zamanında ehliyetsiz araba kullandığını söyledi.

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Murat Kurum, Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir Ne Değildir’ programına katıldı.

Kurum, bu programda vakti zamanında ehliyetsiz araba kullandığını söyledi.

Ersoy’un “Çocukluğunuz dedik, uyumlu bir öğrencilik dönemi o zaman” demesi üzerine Kurum şunları söyledi: “Genelde uyumluydum. Yaramazlığımı hatırlamıyorum. Muhakkak küçük yaramazlıklarımız vardır ama… Bir kere şey aldım, yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara’da, bir gün işte arabayı sür… (Mehmet Akif Ersoy araya girerek ‘yapmamışsınızdır’ dedi). Yaptım. (Mehmet Akif Ersoy’un ‘Ehliyetsiz araba kullandınız demesi’ üzerine) Evet kullandım.”

Ersoy’un “Bunu alıp size siyaseten şey yaparlar mı, Murat Kurum ehliyetsiz araba kullanmış falan… Oluyor mu böyle şeyler” sorusunuysa Kurum şöyle cevapladı: “Oluyor oluyor. Ne söylesek akşam haberlerde görüyoruz. Atıyorum bir yere gidiyorum. Mesele geçen Küçükçekmece’ye gittim, Büyükçekmece demişim. Hemen onu haber yapıyorlar.”