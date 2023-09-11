Akşam Postası / 11 Eylül 2023

Erdoğan, Tanrıkulu’nu ‘pas geçmedi’: Cezasız kalmamalı

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) eleştirilebilir olduğunu ve daha önceki hak ihlallerini hatırlatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu hedef alarak, ‘cezasız kalmaması gerektiğini’ savundu.

H.K.G’nin kemik yaşının büyütülmesine ilişkin dosyada tahliye kararı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken ‘evlendirilmesine’ ilişkin davada, H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi gerekçesiyle tutuklu tek sanık da tahliye edildi.

Erdoğan: Gelecek sene bu vakitlerde enflasyon çok net kalıcı şekilde düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gelecek sene bu vakitlerde çok net olarak enflasyonun kalıcı şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz” dedi.

Şimşek, Nebati’nin kur politikasını topa tuttu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki ekonomi politikalarını eleştirerek, “Kur, uzun süre tutulmuş, 2021 Aralık ayıyla 2023 Mayıs ayına kadar kur belli düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Bir taraftan rasyonel politikalar derken bir yandan kura müdahale doğru değil” dedi. Eski bakan Nureddin Nebati, Şimşek’in verdiği bu tarihler arasında (2 Aralık-4 Haziran) görev yapmıştı.

Tanrıkulu hedefte: Adalet bakanı Meclis’i işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iktidar ve muhalefetin hedef aldığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili sözlerine soruşturma açıldığını hatırlatarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi halinde ‘takdirin Meclis’te olduğunu’ söyledi.

Piyasa beklentisinin üstünde: Cari açık temmuzda 5,5 milyar dolar

Cari işlemler hesabı temmuzda piyasa beklentisini aşarak 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Açık, ocak-temmuz döneminde ise 42,3 milyar dolar oldu.

Anket: Eğitim sistemini neredeyse beğenen yok

Yöneylem Araştırma Şirketi’nin anketine göre Türkiye eğitim sistemini iktidar ittifakı AKP’li ve MHP’liler dahil büyük çoğunluk beğenmiyor.

TÜİK verileri: İşsizlik 0,2 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4’e geriledi.

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye, Stefan Kuntz’la yola devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’la yola devam edeceklerini açıkladı.

Fas’taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497’ye yükseldi

Fas’taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497, yaralıların sayısı 2 bin 476’ya yükseldi.