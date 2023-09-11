H.K.G’nin kemik yaşının büyütülmesine ilişkin dosyada tahliye kararı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken ‘evlendirilmesine’ ilişkin davada, H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi gerekçesiyle tutuklu tek sanık da tahliye edildi.

Solda Kadir İstekli, sağda Yusuf Ziya Gümüşel.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında düzenlenen iddianamede Gümüşel çiftinin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla 22,5 yıl hapsi isteniyor. Kadir İstekli hakkında da ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası talep ediliyor.

H.K.G’ye 2012’de ‘sahte kemik yaşı raporu’ verdiği gerekçesiyle yargılanan üçü doktor yedi sanık hakim karşısına çıktı.

AA’nın haberine göre Anadolu 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanıklar Yusuf Ziya G. ile Kadir İ. ve bu dosyadan tutuklu olan Mehmet Emin M. katıldı.

Mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi. Bazı sanıkların savunmalarını yaptığı duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Emin M’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Doktor yurt dışına kaçmıştı

H.K.G.’nin kemik yaşının tespit edilmesi için röntgeni çeken sağlıkçının Mustafa Sarıtaş olduğu öğrenilmiş Sarıtaş 10 Aralık 2022’te hayatını kaybetmişti.

Yine bu gerekçeyle yargılanan doktor Mahir Orhan Beker’in Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturmada ifade verdiği ve 15 Haziran 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti.