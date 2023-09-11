Avusturya, Türkiye’nin AB’yle üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle (AB) fiiliyatta dondurulmuş müzakere sürecinin sonlandırılması gerektiğini savundu.

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DW Türkçe’nin haberine göre Nehammer, Alman Die Welt gazetesine Pazartesi günü verdiği mülakatta “Ankara ile Brüksel arasındaki yakınlaşmanın sürmesini destekliyoruz. Ancak Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği bizim için tahayyül edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasında yeni bir ortaklık kurulması gerektiğine dair görüşünü dile getiren Avusturya lideri, söz konusu ortaklığın karşılıklı güven esası ve ekonomik ve siyasi konularda işbirliğini temel alması gerektiğini kaydetti.

Nehammer, devamında şunları kaydetti:

“Birbirimize karşı dürüst olmamız önemli. Bunun bir parçası da, yıllardır dondurulmuş durumda olan üyelik müzakerelerinin resmi olarak da sonlandırılması ve iki komşunun işbirliğini geliştirmek üzere yeni bir konsept geliştirilmesidir.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu. Çarşamba günü Ankara’da AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi’yle görüşen Fidan, AB’nin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için daha cesur olması gerektiğini söylemişti.

Türkiye, AB üyeliğine resmen 1999 yılında başvurmuştu. Aralık 2005’te başlayan müzakereler, Türkiye’de ‘hukuk devleti ve insan haklarının olumsuz seyri’ gerekçesiyle askıya alınmıştı.