Patozun altında kalan yedi yaşındaki çocuk işçi öldü

Çorum’un Alaca ilçesinde soğan patozunun tekerinin altında kalan yedi yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Alaca’ya gelen ailenin yedi yaşındaki çocuğu B.İ, Yıldızhan Mahallesi Ali Rıza Demirhan Sokak’taki tarlada ‘ailesine yardım ederken’ patoz makinesinin tekerinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soğan patozunun bağlı olduğu traktörün sürücüsü M.K. gözaltına alındı.