Anket: Eğitim sistemini neredeyse beğenen yok

Yöneylem Araştırma Şirketi’nin anketine göre Türkiye eğitim sistemini iktidar ittifakı AKP’li ve MHP’liler dahil büyük çoğunluk beğenmiyor.

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AKP iktidarında Türkiye’de en çok eleştirilen konular arasında eğitim de yerini aldı. Yöneylem’in bugün paylaştığı ankete göre bu konuda AKP’li ve MHP’liler de hemfikir.

Yöneylem Araştırma’nın CATI sistemiyle 2 bin 100 kişiyle görüşülerek 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ankette katılımcılar, “Türkiye’de eğitim sisteminin durumunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna yanıt verdi. Finansmanı ‘özkyanak’ olduğu belirtilen anket 27 ilde yapıldı. Güven aralığı yüzde 95 güven aralığı, hata payı oranı da +/-2,14 olduğu belirtilen anketin sonuçları şöyle:

Çok kötü: Yüzde 49,2

Kötü: Yüzde 16,1

Ne iyi ne kötü: Yüzde 22,2

İyi: Yüzde 7,3

Çok iyi: Yüzde 3

Cevap yok: Yüzde 2,2

Yanıtların partilere dağılımıysa şöyle:

Türkiye'de eğitim sisteminin çok kötü durumda olduğunu düşünenler %49,2 olarak ölçülmüştür. Bu oran Ağustos 2021’de %38,3; Ağustos 2022’de %52,9 seviyesindeydi. Kötü diyenlerle birlikte oran %65'e yükseliyor. Eğitim sisteminin çok iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnızca %3,0 pic.twitter.com/yJ7NDuaxj5 — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) September 11, 2023

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: