Turizm anketi: İngilizlerin Türkiye’deki favorileri

Britanya merkezli turizm şirketi, hizmet verdikleri noktalar arasında son beş yıl içinde en hızlı büyüyen turizm merkezinin Türkiye olduğunu açıkladı. Şirket, İngilizlerin Türkiye’deki favori aktivitelerine ilişkin anketi de paylaştı.

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Jet2holidays adlı tur operatörü şirket, 2018 yılından beri Türkiye’ye uçuş programlarının yüzde 200 arttığını belirtti.

Paket tatil programları da satan şirket, uçuş sıklığının artması, mevsimlerin süresinin uzaması ve 2019 yılında İzmir’in yeni durak olarak eklenmesinin talebi artırdığını aktardı.

BBC Türkçe’nin Britanya medyasından aktardığı habere göre fiyatların uygun olması, yıl boyunca güneşli bir ülke olması ve doğal güzellikleri Türkiye’yi cazip bir turizm merkezi haline getiriyor. Şirkete göre Türkiye’yi en çok çiftler ve aileler tercih ediyor.

En sevilen yemekler

Şirket, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette, İngiltere’deki turistlerin en çok hava ve iklim nedeniyle Türkiye’yi tercih ettiğini ortaya koydu.

Anketi yanıtlayanlara göre Türkiye ile ilgili en iyi beş şey şöyle:

Hava ve iklim

Tarih ve kültür

Uygun fiyata ürünler

Yemek

Sahil

Turistlerin Türkiye’de yapmayı en çok sevdiği şeyler ise şu şekilde sıralanıyor:

Türk mutfağının tadını çıkarmak

Efes antik kentini ziyaret etmek

Roma döneminden kalma mozaikleri görmek

Geleneksel baharat çarşılarını ziyaret etmek

Hamama gitmek

Britanya’dan gelen turistlerin en çok sevdiği beş Türk yemeği şu şekilde: