Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,15 değer kaybederek günü 8.146,49 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 152,7 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,51 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettirense bankacılık oldu.

Gün içinde 8.403,81 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.100-8.200 bandında dengelendi.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD’de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya’da Zew endeksleri, Britanya’da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.