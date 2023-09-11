CHP’li Öztrak’tan İYİ Parti’ye: Yolunuz açık olsun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçime ittifak dışında, kendi kadrolarıyla girme kararı alan İYİ Parti için “Bize de ‘Yolunuz açık olsun’ demek düşer” dedi.

Faik Öztrak. (AA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemişti.

Akşener’in bu tavrına CHP’den yanıt geldi. ANKA’nın haberine göre CHP MYK toplantısının ardından konuşan Öztrak’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili durduğumuz yerde biz şehirlerde yapılacak olan iş birliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Ama bizim dışımızdaki bir parti ‘Ben kendi adaylarımı göstereceğim’ diyorsa, bize de ‘Yolunuz açık olsun’ demek düşer. Belediye seçimleri tek turlu seçimdir. Belediye seçimlerinden bundan önceki örneklerinde gördüğümüz gibi, yüzde 25 ile alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir.”