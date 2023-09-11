Daniel Kasırgası Libya’yı vurdu: İki bin ölü, binlerce kayıp

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya’da da büyük yıkıma neden oldu.

Fotoğraf: AA

Akdeniz kıyısındaki kente yakın birçok bölgeye halen ulaşılamadığı aktarılıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derna kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildiriliyor.

Bingazi yönetimine bağlı bölge yöneticisi Osama Hamad, Derna’da ölü sayısının iki binden fazla olduğunu, binlerce kişinin kayıp olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre ülkenin doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe de bin 500den fazla kişinin öldüğünü ve yedi bin kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından paylaştığı açıklamada, Derna’da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti.

“Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var” diyen Emdur, “Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi de vurmuştu

İlk olarak Ege’de oluşan Daniel Kasırgası, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin batısı ve Trakya’da etkili olmuştu.

5 Eylül’de Ege ve Trakya’da etkisi olan kasırgada Türkiye’de sekiz, Yunanistan’da 15, Bulgaristan’da da dört kişi öldü.

Tropik kasırganın Mısır’a doğru ilerlediği kaydediliyor.