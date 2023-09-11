Erdoğan: Gelecek sene bu vakitlerde enflasyon çok net kalıcı şekilde düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gelecek sene bu vakitlerde çok net olarak enflasyonun kalıcı şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz” dedi.

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2024-2026 dönemine ilişkin dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme hedefleri düşürülürken, enflasyon ve dolar/TL hedefleri yükselmişti.

2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

Geçen seneki programda enflasyon hedefi 2023’te yüzde 24,9, 2024’te yüzde 13,8, 2025’te yüzde 9,9 olarak belirlenmişti.

‘Her şey kontrol altında’

Erdoğan, sekizinci G20 Liderler Zirvesi için gittiği Hindistan’dan dönüşte uçakta iktidar yanlısı medya aracılığıyla konuştu.

Cumhurbaşkanı özetle şunları dedi:

*Gelecek sene bu vakitlerde çok net olarak enflasyonun kalıcı şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz.

*Yapısal reformlar, maliye ve para politikasını güçlü bir şekilde destekleyecek. İnanıyorum ki Türkiye’nin kredi notu yükseltilmek zorunda kalınacak.

*Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye’yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız.

ENAG ve TÜİK’in açıkladığı enflasyonlar

TÜİK temmuzda aylık yüzde 9,49 artışla yıllık enflasyonu 47,83 olarak açıklamıştı. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21’di.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 128,05 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken sekiz aylık artış oranı yüzde 83,96 oldu.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu.