Akşam Postası / 11 Eylül 2022

Özdağ, Soylu’yu yine ‘teke tek’e çağırdı: Küfürleştik, o başlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla telefonda küfürleştiklerini söyledi, “Yeri ve zamanı sen belirle” diyerek Soylu’yu bir kez daha ‘teke tek’e çağırdı.

Din görevlilerinin hedef aldığı Zakkum’dan ’25 bin kişilik yanıt’

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi’nin kente gelmesine, ‘adını cehennemden yetişen bir ağaçtan aldığı’ bahanesiyle karşı çıktığı Zakkum grubu, 25 bin kişiye konser verdi.

Marmara’ya kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiğini belirtti.

MetroPOLL anketi: Üç olası aday Erdoğan’la farkı açtı

MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin dört olası adayı tarafından da ikinci turda geçiliyor. Meral Akşener hariç olası adayların önceki anket dönemine göre Erdoğan karşısında oylarını artırdığı görüldü.

Nebati yatırım tavsiyesini sürdürdü: Borsa her geçen gün daha cazip hale geliyor

Borsa İstanbul ‘reklamı’na devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 endeksinin bir yılda yüzde 142 yükseldiğini söyleyerek, yatırımcıları çağırdı.

İstanbul’da üç ilçedeki konut projelerinde metrekare fiyatı 200 bin lirayı aştı

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasına göre Beşiktaş, Şişli, Kadıköy’de yeni konut projelerinde 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

Ziraat, arazileri Demirören’den alıp TOKİ’ye verdi; mahkeme ‘Dur’ dedi

Demirören Holding’e verdiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık kredilere karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk’teki arazilerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut şirketine devredildiği ortaya çıktı.

Almanya’dan AB vatandaşı olmayanlara ‘fırsat kartı’: Dört kriter belirlendi

Almanya, ABD’nin Yeşil Kart’ına benzer bir uygulamayla Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanların Almanya’da çalışmasını kolaylaştırmak istiyor.

Ulaştırma bakanı, havalimanı metrosu için beşinci kez tarih değiştirdi

Daha önce verdiği dört farklı tarih tutmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız” diyerek yeni bir tarih duyurdu.