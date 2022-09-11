Din görevlilerinin hedef aldığı Zakkum’dan ’25 bin kişilik yanıt’

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi’nin kente gelmesine, ‘adını cehennemden yetişen bir ağaçtan aldığı’ bahanesiyle karşı çıktığı Zakkum grubu, 25 bin kişiye konser verdi.

Grubun konser sonrası sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, etkinliğe karşı çıkanlar ‘kirli beyinler’ ve ‘din istismarcıları’ diye nitelendirilerek, “Asla akıldan çıkmasın, aydınlık karanlıktan korkmaz” dendi.

Fotoğraf: Twitter/Zakkum

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, Zakkum grubunun 10 Eylül’de kentte vereceği konsere karşı çıkmış, müzikal gösterilerin ‘şeytan tuzağı’ olduğunu öne sürerek, “Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir” demişti.

Şanlıurfa Belediyesi’ne seslenen Kurt, şu sözleri sarf etmişti: “Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir.”

25 bin kişilik yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde arkeoloji müzesi önünde sahne alan Zakkum grubu, etkinliğin ardından açıklama yayımladı.

Konsere 25 bin kişinin katıldığı belirtilen grubun açıklamasında hedef gösterilmesine de yanıt verildi.

Açıklama şöyle: “Son bir haftanın (Akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin din istismarcılarının, Şanlıurfa’ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak,yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız. Hafta boyu sesiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışlılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı bu gece Şanlıurfa’da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin bu gece Şanlıurfa. Biz Müzik yapmak ve biz müziğimizi iletmek için varız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimiz yapmaya devam ediyoruz. Ve asla akıldan çıkmasın, Aydınlık karanlıktan korkmaz.”