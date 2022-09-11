Ulaştırma bakanı, havalimanı metrosu için beşinci kez tarih değiştirdi

Daha önce verdiği dört farklı tarih tutmayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız” diyerek yeni bir tarih duyurdu.

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İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kurtköy’de bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’na metro inşaatı 2015’te başlamıştı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, Karaismailoğlu, daha önce Aralık 2021, Nisan 2022, Haziran 2022, Ağustos 2022 tarihlerini ‘müjdelemişti.’

Bakan ağustos olmayınca tarihi bu sefer eylüle çekti. Karaismailoğlu, önceki gün AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sancaktepe’deki ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programındaki konuşmasında Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bu ay hizmete sunulacağını söyledi.