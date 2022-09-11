Marmara’ya kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Meteoroloji, Bursa için ise sarı kod vererek yarın 18.00’e kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında Trakya’da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul’un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.

İHA’nın haberine göre yağışların Trakya’da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, açıklamada şunları kaydetti: “Yarın 12.00’dan başlayıp 18.00’a kadar sürmesi beklenen yağış, kısa süreli ve yerel kuvvetli 21-50 kilogram/metrekare gök gürültülü sağanak olarak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”