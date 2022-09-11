Kavala: Kılıçdaroğlu’nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum

Tutuklu iş insanı Osman Kavala, “Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum. Yeniden kaynaşmaya ihtiyacımız var. Yeniden buluşmaya ihtiyacımız var” dedi.

Görsel: Ateş Alpar

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (11 Eylül 2022) itibariyle 1776 gündür hapiste.

Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay’ı cezaevinde ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, mesajları aktardı.

Kaya’nın aktardığına göre mesajlar şöyle:

Tayfun Kahraman: “Ben, kentsel dönüşüm konusunda tüm imar mevzuatlarının yeniden yazılması, İmar ve Şehircilik Bakanlığı konusundaki hazırlıklar, tüm bunlara dair, yani bir kent yaşamına dair, özgür bir kentte nasıl yaşanabilir ve nasıl yaşanması gerekir, buna dair çalışmalar yürütüyorum. Moralim yüksek, yaptığım çalışma bu.”

‘Aladağ’da yanan çocukları unutmadım‘

Can Atalay: “Ben, Aladağ’da yanan çocukları unutmadım. Ne olur Yıldırım hocam, Aladağ’a git, o dört köyü gez. O anaların yürek yangını sönmedi. Onların elinden tut. Çünkü Aladağ’daki yaşananları unutursak Türkiye’de kız çocuklarının okumasının önüne geçilir.”

Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar tarikatına bağlı kaçak yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 18 yaşındaki eğitmen Fatma Canatan ve 10’lu yaşlarında 11 öğrenci yaşamını yitirmişti.

Atalay, davada ailelerin avukatlarından biriydi.

‘Helalleşmeyi kardeşlikle pekiştirmek gerek‘

Ali Hakan Altınay: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı çok önemliydi. Ama helalleşmeyi kardeşlikle pekiştirmek gerekir. Bunun için, bunu taçlandırmak için birbirimize kulak verelim. Hani can kulağıyla dinlemek değimi var ya, işte şimdi tam da birbirimize kulak verme zamanıdır. Türk milleti adına karar verenler, Türk milletinin ne düşündüğünü bilmiyorlar. ‘Bugüne kadar bizim yargılanmamızda adil bir yargılanma olmadığını, haksız uygulama olduğunu hemen hemen herkes söyledi, demek ki Türk milleti bizi yargılayanlar ve ceza verenler gibi düşünmüyor.”

‘Hep beraber kazanmak zorundayız‘

Osman Kavala: “1785 gündür buradayım. Sağlığım yerinde, top oynuyorum. Daha önce hep yeniliyordum. Can ile beraberdim, Hakan ile Tayfun bizi yeniyordu. Ama her çarşamba bu maçımız devam ediyor. Geçen hafta biz 5-4 yendik. Şimdi top oynamayı daha iyi öğrendim. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum. Yeniden kaynaşmaya ihtiyacımız var. Yeniden buluşmaya ihtiyacımız var.

Ön yargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var. Eğer Türkiye bunu başarırsa, yani ön yargıları yıkarsak, kaynaşmayı sağlarsak sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da örnek olacağız. Hep beraber kazanmak zorundayız. Dünyanın demokratlarının birleşmesinin yolu, Türkiye demokratlarının birleşmesinden geçiyor. Herkesin umudu bir an önce hak, hukuk ve adaletin yerine gelmesidir. Bunu gerçekleştirecek olanlara selam olsun.”