Ziraat, arazileri Demirören’den alıp TOKİ’ye verdi; mahkeme ‘Dur’ dedi

Demirören Holding’e verdiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık kredilere karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk’teki arazilerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut şirketine devredildiği ortaya çıktı.

Bunun ardından bir bölge sakinin açtığı davada işlemleri durdurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Gayrimenkul, enerji ve şans oyunları gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Demirören Holding, kamu bankalarından çektiği yaklaşık 2 milyar dolarlık kredinin Ziraat Bankası’ndan aldığı bölümünü Doğan Holding’e ait medya grubunu satın almak için kullanmıştı.

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın alan holdingin, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi geçen sene organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelmişti. Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği kredinin geri ödenmediğini öne sürmüştü.

Demirören’in ‘Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi geri ödeyip ödemediği’ sorusunun yanıtıysa halen ‘sır.’

Holdingin, bu krediye karşılık Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlanmıştı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Bölge halkının açtığı dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almış, ardından da araziler Ziraat Bankası’na devredilmişti. Fakat bankaya devredilen bu arazi, yine Demirören Holding’e kiralanmıştı.

Daha sonra bölge deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları kabul edilen ‘rezerv yapı alanı’ kapsamına almıştı. Böylelikle de alanda plan yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmıştı. İmar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlenmişti. Bölge halkı hem bakanlığa itiraz etmiş hem de kararın iptali istemiyle dava açmıştı.

TOKİ’ye devredildi

halktv.com.tr’den Hazal Ocak’ın haberine göre dava süreçleri devam ederken Ziraat Bankası’nda olan söz konusu araziler Emlak Konut’a geçti. Ziraat Bankası söz konusu parseller için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile işbirliğine gitmişti.

Mahkemeden durdurma kararı

Habere göre şirket yetkilileri arazilere görevli koydu. Bunun üzerine bölge sakinleri ayrı ayrı tapu iptali ve tescil davası açarak arazideki uygulamaların tedbiren önlenmesini istedi. Bir bölge sakininin davasını görüşen İstanbul 7’nci Tüketici Mahkemesi de talep edenin haklarının derhal korunması gerektiğine dikkat çekerek, parsele bölge sakinlerinin girişiyle yürüyüşünün engellenmesi, parselin çevresinin dikenli telle çevrilmesi ve güvenlik personeliyle parsele girişin engellenmesi dahil her türlü tasarrufu tedbiren durdurdu.

Öte yandan arazilerde sondaj çalışmalarının sürdüğü bildirildi.