Bahçeli: Biden’dan onay almadan ‘Adayımız budur’ diyemezler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. (ABD Başkanı Joe) Biden’dan onay almadan ‘Adayımız budur’ diyemezler” dedi.
Bursa’da toplantı düzenleyen Bahçeli, özetle şunları dedi:
* Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir.
* HDP’ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK’nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.
* Son dört yılda parlamenter sistem olsaydı yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilirdi.
* 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü Parlamenter Sistemin iflasını belgelemiş, Türk milleti ve Türk devleti yeni bir yönetim reformuna acilen ihtiyaç duymuştur.
* Yollar, köprüler, camiler yapıldı, zilletin keyfi kaçtı, dengesi bozuldu.