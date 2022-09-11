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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Biden’dan onay almadan ‘Adayımız budur’ diyemezler


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. (ABD Başkanı Joe) Biden’dan onay almadan ‘Adayımız budur’ diyemezler” dedi.

Fotoğraf: AA

Bursa’da toplantı düzenleyen Bahçeli, özetle şunları dedi:


* Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir.

* HDP’ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK’nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.

* Son dört yılda parlamenter sistem olsaydı yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilirdi.

* 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü Parlamenter Sistemin iflasını belgelemiş, Türk milleti ve Türk devleti yeni bir yönetim reformuna acilen ihtiyaç duymuştur.

* Yollar, köprüler, camiler yapıldı, zilletin keyfi kaçtı, dengesi bozuldu. 

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