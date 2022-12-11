Akşam Postası / 11 Aralık 2022

Davutoğlu: Geçiş döneminde yetkileri tek kişiye bırakamayız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı partinin göstereceği aday seçilirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yöntemiyle hareket etmeyeceğini söyleyerek, “Ortak vicdan ve ortak akılla yürütmemiz gereken bu geçiş sürecinin yönetimini tek kişiye bırakamayız” dedi.

Mithat Sancar: Demirtaş’la görüş ayrılığı yok, iletişim aksaması var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, parti yönetimiyle eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş arasında görüş ayrılığı yorumlarının ‘iletişim aksamalarından’ kaynaklandığını belirtti.

CHP’li Akın derledi: 2022’de enerji faturaları dört kat arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarının 2022 yılında iki buçuk kattan fazla arttığını kaydederek yüzde 84 oranındaki resmi enflasyona dikkat çekti. Sanayideki artışsa dört kat.

Avrupa Birliği ‘rahatsız’: Türkiye, Rusya yaptırımlarına uymalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’den AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara uymasını istedi.

İran’da 23 yaşındaki gencin idam cezası durduruldu

İran’da Mehsa Emini gösterileriyle ilgili olarak idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın cezasının askıya alındığı bildirildi.

AKP’nin yeni teklifinden zeytinliklere talan, ‘damada kıyak’ çıktı

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP’nin Meclis’e sunduğu teklif hakkında, “AKP, Meclis’e ‘zeytin sürgünü’ yasası getirdi. Enerji süsü altında zeytinlik alanları madenlere açacaklar. Bu bir sürgün yasasıdır. Enerji üretmek bahanesiyle madencilik yapan yandaşlarının zeytin bahçelerini taşımasını teklif ediyorlar” dedi.

MEB, okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakmasıyla ilgili haberlere ‘iftira’ paylaşımı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlattı.

Twitter ifşaları: Dördüncü dalgada neler var?

Bağımsız araştırmacı Michael Shellenberger, Twitter’ın eski yönetimine yönelik dördüncü ifşaatı yaparken, Elon Musk da Twitter’ı ‘suç mahalli’ne benzetti.

Sırbistan, NATO’dan ordu ve polisinin Kosova’da konuşlandırılmasını isteyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO’nun Kosova Gücü’ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyine konuşlandırılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.