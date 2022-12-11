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Yaramazlara biraz batar!

Savunma sanayiini öven Erdoğan: Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor; vuracak tabi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisinde ilerleme kaydetmesinin Yunanistan’ı ‘ürküttüğünü’ savunarak, ‘Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Eee vuracak tabi” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen Samsun Gençlik Buluşması’nda gençlerin sorularını yanıtladı.


AA’nın haberine göre Türkiye’nin savunma sanayisinde ilerleme kaydettiğini savunan Erdoğan, konuyu Yunanistan’la süren gerilime getirerek, şunları kaydetti: “Geçmişte biz, çok daha farklı bir konumdaydık. Göreve geldiğimizde savunma sanayi yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli, bu konuma geldik. Bu ne demek? Artık biz, bize yetiriyoruz. F-16’nız var, mühimmatınız olmasa ne yapardınız? Bir işe yarar mı? Ama şimdi F-16’nın mühimmatını biz yapıyoruz. Özellikle SİHA’larda yapıyoruz. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabi Yunan’ı ürkütüyor. ‘Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika’dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle.”

‘Suriye’de göbeğimizi kendimiz keseceğiz’

Suriye üzerinden de ABD’ye tepki gösteren Erdoğan Erdoğan, şöyle devam etti: “4-5 bin tır Suriye’nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedim kusura bakmayın, biz NATO’da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok.”

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