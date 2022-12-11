Davutoğlu: Geçiş döneminde yetkileri tek kişiye bırakamayız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı partinin göstereceği aday seçilirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yöntemiyle hareket etmeyeceğini söyleyerek, “Ortak vicdan ve ortak akılla yürütmemiz gereken bu geçiş sürecinin yönetimini tek kişiye bırakamayız” dedi.

(Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. AA)

Ahmet Davutoğlu, gazeteci Murat Yetkin’in ‘Yetkin Report’ sitesine konuştu.

‘Altılı masa’da henüz aday çalışmaları hakkında açıklanmış bir adımın olmadığı konusunda yöneltilen eleştirilere Davutoğlu, 12 Şubat’taki ilk toplantıya dikkat çekerek yanıt verdi: “Biz kendi zamanlamamızı yaparız, iktidarın zaman dayatması tuzağına asla düşmeyiz. Önemli olan zamanın kontrolünün elimizde olması; o da elimizde. Biz daha 12 Şubat’taki ilk toplantımızda adayımızı seçim tarihinin ilanı ile duyuracağımızı ifade ettik. Dolayısıyla kendi zamanlamamızda bir gecikme söz konusu değil.”

‘İktidarın zaman dayatmasına’ vurgu yapan Ahmet Davutoğlu, seçim kararı alınmadan aday açıklanmayacağını söyledi: “İktidar şimdiden, seçim kararı aldırmadan bize aday açıklatmak istiyor. Aday etrafında tartışma çıkacak, Altılı Masa dağılacak; beklenti bu. Açık söyleyeyim, çok beklerler. 6 lider olarak basiretle ve dirayetle hareket etmeye kararlıyız.

Biz neden iktidarın zamanlama baskısıyla hareket edelim ki? Seçim kararı alsın, sonrasında adayımızı ilan edelim.”

‘Yönetimi tek kişiye bırakamayız’

Gösterilecek adayın seçilmesi durumunda Erdoğan’ın yöntemiyle yetki kullanmayacağını da ekleyen Davutoğlu, yönetimin tek kişiye bırakılmayacağını söyledi: “Göstereceğimiz Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan’ın kullandığı yetkileri aynı yöntemle kullanmasını kimse beklememeli. Ortak vicdan ve ortak akılla yürütmemiz gereken bu geçiş sürecinin yönetimini tek kişiye bırakamayız.

Mutabakatımız sadece Cumhurbaşkanı adayımızı değil, tek tek altı lideri de bağlayacak.

Cumhurbaşkanı bir 7’inci Parti gibi de davranmayacak; onunla birlikte oluşturduğumuz ortak aklımızın siyasi iradesi olacak.”