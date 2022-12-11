Avrupa Birliği ‘rahatsız’: Türkiye, Rusya yaptırımlarına uymalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’den AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara uymasını istedi.

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Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı işgalden sonra Moskova yönetimine karşı sert yaptırım kararları almıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre Borell, Türkiye’nin işgale rağmen Rusya’yla yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı. Borrell, Türkiye’den Rusya’ya yönelik politikasını değiştirmesini ve Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik aldığı yaptırımları hayata geçirmesini istedi.

Borrell’in Avrupa Parlamanentosu’na (AP) konuyla ilgili gönderdiği yazı, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerin pazar günkü baskılarında yer aldı. Borrell yazıda, ‘Türkiye’nin AB’nin Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmama politikası giderek artan endişe kaynağı’ olduğunu kaydetti.

Borrell, AB ve Türkiye’nin Gümrük Birliği içinde olduğuna dikkat çekerek, bunun malların hem sivil hem de askeri amaçlı olmak üzere çift kullanımlı serbest dolaşımını güvence altına aldığına işaret etti. AB ürünlerin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceği endişesini taşıyor.

AB adaylığı hatırlatması

Türkiye’nin Rusya’ya geçici çözümler sunmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Borrell, AB üyeliğine adaylığının altını çizdi ve “Türkiye de dahil bütün aday ülkelerden, kararlaştırılan önlemlere uymaları bekleniyor” dedi.

“Ukrayna Savaşı’nın ortasında Türkiye ve Rusya’nın ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmesi aynı şekilde endişe kaynağı” diyen Borrell, AB’nin kaygı ve beklentilerini Türk muhataplarına birçok kez ilettiğini ve bunu her düzlemde dile getireceğini kaydetti.