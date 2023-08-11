Akşam Postası / 11 Ağustos 2023

Şimşek yine Körfez’den ‘müjde’ verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat sektörünün finansman probleminin Körfez’den gelecek parayla çözüleceğini söyledi.

Motorine yeni zam: İki ayda yüzde 70 yükseldi

Motorinin litre fiyatına 1,80 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün pompaya yansıdı.

İkinci el otomobil fiyatları iki yıl sonra düşüşe geçti

İkinci el otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ağustosla birlikte fiyatlarda düşüş kaydedildi.

Gelecek sezon Avrupa’ya beş takım gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Avrupa’ya toplam beş takımın gideceğini duyurdu.

Musk eğleniyor: Zuckerberg’le dövüş için mekan ayarladı

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’i kavgaya çağıran Twitter’ın sahibi (yeni ismiyle X) Elon Musk, dövüşün İtalya’da ‘destansı’ bir mekanda olacağını söyledi.

Uzman yanıtladı: Kiraya vermek için konut almak mantıklı mı?

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, Türkiye’de şu an kiraya vermek için konut almanın doğru bir yatırım yöntemi olmadığını söyledi.

Sığınmacı gemisinde ölümcül bakteri çıktı

Britanya’da sığınmacıların yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, sularda ‘lejyonella‘ bakterisi bulunması nedeniyle tahliye edildi. Bu bakteri bir tür akciğer rahatsızlığı olan ölümcül lejyoner hastalığına yol açıyor.

CHP’de Eren Erdem’e bir görev daha

CHP’de 28 Mayıs seçimleri sonrası Merkez Yürütme Kurulu değişikliğiyle genel başkan yardımcılığına getirilen Eren Erdem’e yeni bir görev daha verildi. Erdem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğü görevini de üstlenecek.