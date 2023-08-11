İYİ Parti, Bahçeli’nin ‘komşuluk’ çağrısını ’26 Ağustos’la yanıtladı

İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” çağrısına cevap olarak partinin genel başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşmayı işaret etti.
Dün, Bahçeli CNN Türk yayınına yolladığı mesajda İYİ Parti’ye yerel seçimlerde ortaklık teklif etmişti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu imzalı açıklama partinin Twitter hesabından paylaşıldı.
Açıklamada, Akşener’in 23 Haziran’daki parti kongresinde ‘siyasette yeni bir zemin açma iradesi’ni ortaya koyduğu yazılarak ‘millete kulak verileceği’ ifade edildi.
Partinin görüşünün ‘açıkça’ kamuoyuna ilan edildiği yazılarak “26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” dendi.
Zorlu daha önce Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da bir konuşma yapacağını söyleyerek “Açıklamaları, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak” demişti.