Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti, Bahçeli’nin ‘komşuluk’ çağrısını ’26 Ağustos’la yanıtladı

İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” çağrısına cevap olarak partinin genel başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşmayı işaret etti.

Fotoğraf: AA

Dün, Bahçeli CNN Türk yayınına yolladığı mesajda İYİ Parti’ye yerel seçimlerde ortaklık teklif etmişti.


İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu imzalı açıklama partinin Twitter hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, Akşener’in 23 Haziran’daki parti kongresinde ‘siyasette yeni bir zemin açma iradesi’ni ortaya koyduğu yazılarak ‘millete kulak verileceği’ ifade edildi.

Partinin görüşünün ‘açıkça’ kamuoyuna ilan edildiği yazılarak “26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” dendi.

Zorlu daha önce Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da bir konuşma yapacağını söyleyerek “Açıklamaları, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak” demişti.

SON HABERLER

Önce iktidar mı yoksa muhalefet mi?

Dünyanın neresinde iyi bir muhalefet olmadan iktidar seçim kaybediyor?
Bu insanlar yerlerini korumaya devam ederken hangi gerekçeyle iktidarı eleştireceğiz, eleştirsek bile iktidara oy veren toplum kesimine tam olarak ne diyeceğiz veyahut ne önereceğiz?