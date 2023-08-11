İYİ Parti, Bahçeli’nin ‘komşuluk’ çağrısını ’26 Ağustos’la yanıtladı

Dünyanın neresinde iyi bir muhalefet olmadan iktidar seçim kaybediyor?

Bu insanlar yerlerini korumaya devam ederken hangi gerekçeyle iktidarı eleştireceğiz, eleştirsek bile iktidara oy veren toplum kesimine tam olarak ne diyeceğiz veyahut ne önereceğiz?