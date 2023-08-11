Şimşek yine Körfez’den ‘müjde’ verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat sektörünün finansman probleminin Körfez’den gelecek parayla çözüleceğini söyledi.

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Türk ekonomisinde döviz ihtiyacı sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti. Önce Şimşek ve ekibi bölgeye gitmişti. Daha sonraysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE’yi ziyaret etmişti.

Ama imzalandığı söylenen anlaşmalara karşın yüklü döviz girişi görünmüyor.

Yine ‘müjde’

Şimşek’se müjdelere devam ediyor. Bakan bir kez daha finansman sıkıntısının Körfez’den gelecek parayla çözüleceğini söyledi: “İhracatı öncelediğimizi nereden anlayacaksınız? İhracat reeskont kredilerini biz şimdi günlük beş katına çıkarma kararı aldık, yaklaşık olarak. Yani günlük 350 milyon liralık o civarda bir kaynak tahsis edilmişti. Şimdi biz onu günlük 1,5 milyar liraya çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz. Körfez’e yaptığımız ziyaretlerde özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız.”