Milas’ta ‘talan’ cenderesi: Arkeolojik ve zeytinlik alana boksit madeni

AYŞEGÜL KASAP

Kömür madenine karşı Akbelen Ormanı direnişinin devam ettiği Muğla Milas’ta şimdi de boksit madeni gündemde.

Çandır ve Kurudere köyleriyle beraber dokuz köyü de etkiyecek olan proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Oysa ki Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2010’daki kararına göre bölgede antik kent var ve 1’inci derece arkeolojik sit alanı. Dahası yüzlerce yıllık zeytin ağaçları var.

Fotoğraf: Sena Erhan

Muğla Valiliği 29 Temmuz 2022’de “ÇED gerekli değildir” kararını duyurmuştu. 5 Haziran 2023’te Milas Kaymakamlığı muhtarlıklardan bu kararı bölge halkına ilan etmesini istemişti.

Proje alanı / Görsel: Google Map

Çandır ve Kurudere köyleriyle beraber dokuz köyü de etkileyecek olan, hatta etki alanı Bafa’ya ulaşan boksit madeni projesiyle ilgili arkeologların değerlendirmesiyse şöyle: “Projenin gerçekleştirileceği İşletme Ruhsat sahasında 2863 sayılı yasa kapsamında tespit ve tescili yapılmış antik şehir, mezarlar, bloklar, sur duvarları; arkeolojik sit alanları bulunmaktadır ve bu alan kısmi şekilde işletme ruhsat sahası ile çakışmaktadır.”

2010’da arkeolojik sit kararıyla ilgili belge

Ruhsat izni gerekli görülürse uzatılacak

Maden ocağını işletecek firma Yıldızlar Grup.

Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yayımladığı bilgilere göre IV. Grup Boksit Ocağının kapasitesi 500 bin ton olacak. Şirket 1908,79 hektarlık alan için ruhsat almış ama sadece 24.32 hektarlık alan için ÇED kapsamında başvuru yapılmış.

Proje dosyasındaki yer alan bilgiye göre alanda yedi yılı arama, 10 yılı işletme olarak ruhsat istendi ama ‘gerekli görüldüğü takdirde çalışmaların uzatılabileceği’ bilgisi de yer aldı.

Konuta 190 m uzaklıkta

Söz konusu maden ocağı yerleşim yerlerine çok yakın. Muğla merkeze 69 km, Milas’a 17 km, Çandır köyüne 1,3 km, Kurudere köyüne 0,25 km mesafede. Bir konutsa 190 m uzaklıkta.

Bu köylerde hayvancılık, tarım da yapılıyor. Arıcılık da var. Bölge halkı maden alanının zeytinliklerin ortası olduğunu belirtti. 600-700 yıllık zeytin ağaçları var.

Köy halkı kararı mahkemeye taşıyacak.

Boksit nedir?

Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen, alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karışımı olan boksit, alüminyum metali üretiminde kulanıllıyor.