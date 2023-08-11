CHP’de Eren Erdem’e bir görev daha

CHP’de 28 Mayıs seçimleri sonrası Merkez Yürütme Kurulu değişikliğiyle genel başkan yardımcılığına getirilen Eren Erdem’e yeni bir görev daha verildi. Erdem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğü görevini de üstlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem. (CHP)

Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir iletişim koordinatörlüğünü yürüten Ömer Topsakal’ın izne çıktığı gündeme gelmişti. T24’ten Eray Görgülü, Topsakal’ın ‘uzun süreliğine yıllık izne gönderildiği’ bilgisini paylaşmıştı.

Topsakal, görevi boyunca Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olurken, medyayla ilişkileri düzenleyen isim olarak biliniyordu. Diken’in ulaştığı bilgilere göre, Topsakal’ın görevinin başında bulunmadığı sürede sorumluluk alanındaki işleri CHP’nin medya, planlama ve sosyal medya politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem üstelenecek.

Eren Erdem, seçimlerin ardından yapılan MYK değişikliğiyle önce sosyal medyadan, ardından da medya ve planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Haziranda Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarıyla yollarını ayırmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanlığı görevine Ankara milletvekili Okan Konuralp’in getirileceği konuşulmuştu. Fakat Kılıçdaroğlu bu görevi, danışmanlar yerine Erdem’e vermişti.