Eren Erdem’in ilk icraatı: CHP Teyit

CHP’nin sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem, görevdeki ilk icraatını duyurdu. Parti, ‘CHP Teyit’ adında bir birim kurdu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra düzenlenen ilk MYK toplantısında tüm üyeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na istifasını sunmuştu. Akabinde yeni üyeler belirlenmişti.

Eren Erdem de yeni MYK’da ‘sosyal medya sorumlusu’ olarak yerini almıştı.

Erdem’in ilk icraatıysa ‘CHP Teyit’ adında bir birim kurmak oldu.

Birimin Twitter hesabının ‘hakkımda’ bölümünde “Dezenformasyona karşı mücadele koordinasyonu | Dezenformasyon ve yalan haber ihbarlarınız için DM gönderebilirsiniz” diye yazıyor.

Birimin ilk tweet’iyse şu oldu: “Muhalefet partileri ile ilgili tüm dezenformasyon çalışmalarını bu hesapta ortaya koyacağız. Bizi takip edebilirsiniz.”