Uzman yanıtladı: Kiraya vermek için konut almak mantıklı mı?

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, Türkiye’de şu an kiraya vermek için konut almanın doğru bir yatırım yöntemi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de yatırımcıların enflasyona karşı varlıklarını korumak için başvurdukları yollardan birisi konut almak oldu. Bu nedenle son senelerde konut satışları patlarken, fiyatlar da arttı. Ama satışlar son iki aydır düşüşte.

‘Şu an en stresli onlar’

Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’e konuşan Endeksa müdürü Öğüt, konuttan kira alarak yatırım yapma yönteminin şu an için çok doğru olmadığını söyledi: ”Bizim şu an ortalama geri dönüş sürelerimiz Türkiye için 18-19 yıllarda. Bu normalde bölgesine göre 18-20-21 yıl arasında değişen bir denklemdeydi zaten ama lüks yüksek fiyatlı bir yerlere gittiğimizde bu artık 35 yıllara falan açılan yerler var. Bu bize neyi söylüyor? Orada fiyatlar çok yüksek, kiralar düşük. Bakıyorsun kirasına 40 bin lira, düşük değil. Şimdi burada böyle bir problem oluşmuş durumda. Daha kirayı yükseltemiyor çünkü o kirayı verecek kimse yok etrafta. Yapamıyor yani ama fiyatına göre de dengeyi kaçırmış durumda. Şu an en stresli onlar diyebilirim yani. Özellikle bu yüksek fiyatlı gayrimenkullerin olduğu yerler ne yazık ki kirayı da çıkaramazlar yukarı. Sorunuzu da dolaylı yoldan cevaplamış olayım; Hayır, Türkiye’de kirayla gayrimenkul çok doğru bir yatırım yöntemi değil şu an.”