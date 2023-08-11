Endeksa müdürü: Konutta ‘hücum’ dönemi bitti

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut fiyatlarındaki artışla ilgili ”Her fiyattan neredeyse gayrimenkul satılıyordu, artık bu dönem bitti” dedi.

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Son açıklanan haziran verisine göre konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 gerilemişti. Böylelikle konut satışlarında Temmuz 2021’den bu yana en sert düşüş izlendi. Uzmanlar bu gerilemede fiyatlardaki artışın etkili olduğunu söylüyor.

Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’e konuşan Endeksa müdürü Öğüt de fiyatların ‘görünmez tavan’a ulaşmış olabileceğini söyledi.

‘Hücum döneminden çıktık’

Öğüt şunları kaydetti:

*Bizim yaptığımız bir çalışma var, satın alınabilirlik endeksi. Bu temel olarak bir gayrimenkulün yüzde 100’ünün krediyle alındığı varsayımına dayanıyor ve bu varsayımdan yola çıkarak, Merkez Bankası’nın yayınladığı faiz oranları, yine TÜİK’in yayınladığı hane gelirleri ve de işte Endeksa’daki ortalama konut fiyatları üzerinden bir endeks hazırlıyoruz. Bir önceki ay bu 64 puan seviyesindeydi, bu 45’e düştü. Yani bir azalma var.

*Bu bize şunu söyleyebiliyor; kredilerin zorlaşmış olmasının bir etkisi var satın alma gücü üzerinde. Ama asıl neden bence fiyatların artık geldiği seviye. Yani bu seviyelerden artık alım yapmak istemiyor insanlar. Bunu artan ilan adetlerinden, yani bizim tabirimizle satılmayı bekleyen stok adetinden de anlayabiliyoruz. Giderek artıyorlar. Çok hızlı bir hareket vardı özellikle insanların kendini koruma altına almak için gayrimenkule hücum ettikleri neredeyse tabiri caizse bir dönemden çıktık.

‘Görünmez tavan’

*Her fiyattan neredeyse gayrimenkul satılıyordu, artık bu dönem bitti. Yani insanlar daha akılcı davranıyorlar. Daha farklı il alternatifleri değerlendiriyorlar. Biraz sanki görünmez tavana ulaşmış gibiyiz fiyat konusunda ve bu da tabii hızı ister istemez kesiyor ve yavaşlatıyor.”