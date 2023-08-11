Gelecek sezon Avrupa’ya beş takım gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Avrupa’ya toplam beş takımın gideceğini duyurdu.

Bu takımların ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, ikisi UEFA Avrupa Ligi’nde, biriyse UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edebilecek.

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TFF’nin resmi sitesindeki açıklama şöyle:

*UEFA’nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki takım, UEFA Avrupa Ligi’nde iki takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bir takım olmak üzere toplam beş takımla temsil edilecektir.

*Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 12’nci maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır.