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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş Neftçi Bakü’yü 3-1 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi.


Bakü’de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1’lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlılar 14’üncü dakikada Aboubakar ile öne geçerken 23’üncü dakikada Muleka farkı ikiye çıkardı.

Dakika 62’de de Salih Uçan durumu 3-0 yaptı.

Azerbaycan ekininin golünüyse 79’uncu dakikada Lebon kaydetti.

Rövanş mücadelesi 17 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

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