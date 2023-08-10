Beşiktaş Neftçi Bakü’yü 3-1 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi.
Bakü’de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1’lik skorla kazandı.
Siyah-beyazlılar 14’üncü dakikada Aboubakar ile öne geçerken 23’üncü dakikada Muleka farkı ikiye çıkardı.
Dakika 62’de de Salih Uçan durumu 3-0 yaptı.
Azerbaycan ekininin golünüyse 79’uncu dakikada Lebon kaydetti.
Rövanş mücadelesi 17 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.