Sığınmacı gemisinde ölümcül bakteri çıktı

Britanya’da sığınmacıların yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, sularda ‘lejyonella‘ bakterisi bulunması nedeniyle tahliye edildi. Bu bakteri bir tür akciğer rahatsızlığı olan ölümcül lejyoner hastalığına yol açıyor.

Fotoğraf: AA

Ülke medyasında yer alan habere göre, güneydeki Portland Limanı’na demirli barınak gemideki sularda lejyonella bakterisi bulundu.

Henüz hiçbir göçmende semptom görülmediği belirtilirken, diğer testlerin temiz çıkması halinde göçmenler Bibby Stockholm’e tekrar taşınacak.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılarla otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

500 göçmenin gemiye taşınması planlanıyor

Bibby Stockholm gemisi Britanya’nın otellerde tuttuğu yaklaşık 50 bin düzensiz göçmeni daha az maliyetli yerlere taşıma planı kapsamında gündeme gelmişti.

Temmuzda limana getirilen gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş arası 500 erkek göçmenin taşınması planlanıyor.

İlk göçmenlerin geçen hafta yerleşmeye başladığı gemi, insan hakları örgütleri ve göçmenlere destek veren sivil toplum toplu yaşam şartlarına uygun olmamak ve ‘hapishane gemisi’ olmakla eleştiriliyor.

Gemide yaşanacak bir yangın ve acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, Britanya hükümeti daha fazla gemiye daha fazla göçmen taşımayı planlıyor.