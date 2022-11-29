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Yaramazlara biraz batar!

Will Smith yeni filmini ‘mahcubiyetle’ tanıtıyor

Will Smith, yakında gösterime girecek ‘Emancipation‘ adlı filminin tanıtım turlarına devam ederken, söz dönüp dolaşıp mutlaka ‘tokat olayına’ geliyor.

Will Smith’in filmi sinema salonlarından bir hafta sonra, 9 Aralık’ta Apple TV’de gösterilecek

Will Smith bu cuma ABD’de gösterime girecek filmi ‘Emancipation‘da (Hürriyet) öldürülmek üzereyken Louisiana’daki bir çiftlikten kaçmayı başaran Peter adlı köleyi canlandırıyor.


Oyuncu bir süredir filmin tanıtımı için röportajlar veriyor, televizyon programlarına katılıyor. İstisnasız hepsinde, yalnızca filmle ilgili değil, 28 Mart’taki Oscar ödül töreninde Chris Rock’a attığı tokatla ilgili soruları da cevaplıyor.

Geçen gün Kevin McCarthy’nin sunduğu ‘Good Day DC’ programına katılan Will Smith, gazetecinin “Seni izlemeye hazır olmayanlara, seni yeniden perdede görmek için çok erken olduğunu düşünenlere ne dersin” diye sordu.

Smith’in cevabı kısa ve netti: “Onlara tamamen anlarım ve kararlarına saygı duyarım.”

Smith, aynı programda asıl endişesinin kendisiyle ilgili olmadığını da ekledi: “Filmdeki varlığımla ekibin geri kalanına, özellikle de Oscar yarışında zarar verme ihtimalinden rahatsızım.”

Emancipation salonlardan bir hafta sonra Apple TV’de gösterilecek.

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